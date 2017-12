Ihr habt noch nicht genug vom Prügelspiel Street Fighter V? Dann wird es such freuen, dass es zum Start in das neue Jahr wieder frischen Nachschub in Form neuer Kämpfer geben wird. Wir verraten euch alle Details!

Anlässlich der Finals im diesjährigen Capcom Cup auf der PlayStation Experience in Anaheim hat sich Executive Producer Yoshinori Ono zu Wort gemeldet. Dabei hat er die kommende dritte Season an Charakteren in Street Fighter V bestätigt.

Zumindest einer der insgesamt sechs neuen Charaktere für das Prügelspiel war im Vorfeld erwartet worden: Fan-Favorit Sakura wurde bereits seit geraumer Zeit angeteasert und nun offiziell für das aktuelle Beat'em-Up bestätigt. In einem ersten Trailer, den ihr euch im Rahmen dieser Meldung ansehen könnt, bekommt ihr einen ersten Eindruck von Sakura, die nun ihre Schuluniform zugunsten eines Casual-Business-Outfit abgelegt hat. Den Charakter begleitet mit der Kasugano Residence auch eine neue Stage.

Street Fighter V - Sakura Reveal Trailer Als erster Charakter der Season 3 in Street Fighter V wurde Sakura neu vorgestellt.

In einem zweiten Videoclip, der Eröffnungssequenz der Arcade Edition, werden darüber hinaus die weiteren Charaktere von Season 3 bestätigt, darunter weitere von Fans geliebte Protagonisten, nämlich Blanka, Sagat und Cody. Mit G und Falke gibt es aber auch zwei komplett neue Charaktere für die Prügelspielreihe.

Alle Kämpfer der Season 3 werden auch Teil der Street Fighter V: Arcade Edition sein, die ab dem 16. Januar 2018 für PS4 und PC erhältlich sein soll. Zu diesem Termin wird auch Sakura verfügbar sein, die Daten für die anderen Charaktere stehen noch aus.