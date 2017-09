Seit vergangenen Jahr ist Street Fighter V für PC und PS4 erhältlich. Nun soll in Zusammenarbeit mit Red Bull ein großes Turnier in Deutschland ausgetragen werden. Wir verraten euch die Details.

Capcom hat heute in einer Pressemeldung das groß angelegte Turnier "Red Bull The Pit" angekündigt. In Zusammenarbeit mit Red Bull findet dieses vom 21. bis 22. Oktober 2017 in Köln statt.

Austragungsort für "Red Bull The Pit" ist das Bootshaus in Köln. Zielgruppe sind alle Interessierten Fighting-Game-Spieler aller Erfahrungsstufen. Die Besonderheit: Ihr tretet als Teilnehmer nicht als Einzelkämpfer, sondern in Dreierteams gegeneinander an. Dabei gilt zudem ein Charakter-Lock, so dass ein Teilnehmer das ganze Turnier über bei seiner Charakterauswahl bleiben muss. Ein Kämpfer darf außerdem nicht mehrmals in einem Team genutzt werden, so dass ein Team mit drei unterschiedlichen Charakteren antritt. Insgesamt soll es 32 Teams in acht Gruppen geben.

Am ersten Tag spielt jedes Team gegen alle anderen Mannschaften seiner Gruppe, zudem finden auch Casual-Matches und Free-Play-Spiele statt. Am zweiten Turniertag messen sich dann die 16 besten Teams. Anmeldungen sind auf der Webseite www.redbull.com/thepit möglich.