Gerücht: Super-Erweiterung in der Entwicklung

Capcom kann es nicht lassen: Gerüchten zufolge ist Super Street Fighter V in der Mache. Ein reddit-User hat erste Infos zum Update bekannt gegeben, inklusive einer echten Überraschung.

Es kommt, wie es kommen musste: Street Fighter V erhält einen Quasi-Nachfolger in Form von Super Street Fighter V. Das will reddit-User Rikurikumore erfahren haben. Zugleich gab er erste Infos zum Update preis: Neben einer überarbeiteten Benutzeroberfläche sollen drei zusätzliche Spielmodi addiert werden: ein Arcade-Modus, ein Battle-Modus und eine PvE-Spielart, in der Ihr gegen die Illuminati kämpft. Typisch Beat-'em-Up steht außerdem Feintuning der Charaktere und Spielbalance auf dem Plan, dazu soll es neue Critical-Arts-Manöver geben.

Die beste Nachricht dürfte aber sein, dass es sich bei dem Update um eine kostenlose Erweiterung handeln soll, die sich Besitzer von Street Fighter V einfach herunterladen können. Ob außerdem eine Disc-Version beziehungsweise eine komplette Download-Fassung von Super Street Fighter V erscheint, verrät der reddit-User nicht.

Die offizielle Ankündigung des Titels soll jedoch nicht auf der E3, sondern im Rahmen des diesjährigen Capcom Cup stattfinden, einem Turnier für Profi-Spieler. Erscheinen dürfte Super Street Fighter V dann im kommenden Jahr.