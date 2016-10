Dem Prügelspiel Street Fighter V wird in Kürze ein weiteres Update verpasst, das sich ganz konkret dem in den USA besonders populären Halloween widmet.

Das Halloween-Update bringt euch diverse passende Kostüme für die Kämpfer in Capcoms Prügelspiel ein. Allerdings wird nicht jeder Charakter in ein Halloween-Kostüm gesteckt. Zumindest Ryu, Charlie, Vega, Cammy, Necali, Alex und Juri werden aber in dem DLC versorgt.

Der Kauf des DLC-Pakets soll via PlayStation Store und Steam vom 11. Oktober bis zum 29. November möglich sein. Jedes Kostüm wird euch nicht unerschwingliche 3.99 Euro kosten. Auch eine besondere Halloween-Stage soll es ab nächster Woche geben; diese kostet 1,99 Euro oder 40.000 Fight Money.