Das Kampfspiel Street Fighter V erhält weitere Zusatzinhalte. Drei Charaktere werden mit neuen Kostümen ausgestattet.

Noch in diesem Monat erscheinen weitere Zusatzinhalte für Street Fighter V. Es handelt sich um neue Outfits für drei Charaktere. Thematisch behandeln diese das Arbeitsleben und so wird Alex beispielsweise in ein Feuerwehr-Outfit gesteckt. R. Mika wird zur Cheerleaderin und Chun-Li bekommt ein Business-Outfit spendiert. Preislich liegen die Kostüme bei 4 Euro pro Stück. Alternativ könnt ihr diese auch mit 70.000 erspielter Ingame-Währung erwerben.

Am 25. April werden die Kostüme erhältlich sein. Auch die neu überarbeitete Thailand-Stage wird an diesem Tag verfügbar sein.