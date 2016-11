Capcom beweist bei Street Fighter V einen langen Atem: An ein Ende der Unterstützung ist nicht zu denken. Außerdem sieht man für den Titel eine Zukunft im eSport.

Capcom hat jetzt in Person der Produzenten Yoshinori Ono und Tomoaki Ayano in der Famitsu (später übersetzt von EventHubs) eine lange Unterstützung für Street Fighter V versprochen. Konkret soll der Support dafür erst in vier Jahren, also 2020, enden. Auf konkrete Nachfrage hin ließ es Ono offen, ob bis dahin auch neue Prügler erscheinen werden, aber eigentlich ist bei Capcoms Historie kaum davon auszugehen.

Klar ist dagegen, dass Street Fighter V im eSports-Bereich langfristig eine tragende Rolle einnehmen soll, denn das wurde von Ono bestätigt. Man habe jetzt schon eine höhere Teilnehmerzahl an entsprechenden Turnieren als zu Zeiten von Street Fighter IV gesehen. Aber man gebe sich damit nicht zufrieden und wolle hier weitere Bestmarken erreichen. Je mehr Leute teilnähmen, desto größere Turniere könne man ausrichten. Und eine größere Zuschauerzahl sei direkt mit den Verkäufen verbunden. Damit werde die Zukunft entschieden, so Ono.

Einen ersten Indikator für diese künftige Entwicklung könnte der Capcom Cup geben. Er wird am kommenden Wochenende im kalifornischen Anaheim auf der PlayStation Experience veranstaltet.