Mit "Stranger Things" wird eine Erfolgsserie von Netflix künftig auch als Spiel erhältlich sein; möglich mach dies eine besondere Partnerschaft.

Netflix und Telltale Games haben anlässlich der E3 2018 nun eine neue Partnerschaft bekannt gegeben. Im Zuge dessen sollen mehrere interaktive Geschichten im Herbst auf den Streaming-Dienst Netflix landen; diese sollen ähnlich den bisherigen Inhalten mit vergleichbarem Format ausfallen.

Noch interessanter ist jedoch die Tatsache, dass die Kooperation Telltale Games die nächste Umsetzung einer bekannten TV-Serie ermöglicht, nämlich "Stranger Things". So hat ein Telltale-Sprecher bestätigt, dass das Studio nun Spiele für Netflix entwickle und Stranger Things: The Telltale Series eines dieser Projekte ist. Der Release ist für PC und Konsolen geplant.

Weitere Details zur Spieleumsetzung von "Stranger Things" sind noch nicht bekannt, auch weil bei der Ankündigung Minecraft: Story Mode im Fokus stand. Eben jenes Abenteuer von Telltale Games wird als erstes interaktives Adventure den Sprung auf Netflix schaffen. Bereits zuvor hatten "Stretch Armstrong: The Breakout", "Puss in Book: Trapped in an Epic Tale" und "Buddy Thunderstruck: The Maybe Pile" drei interaktive Abenteuer den Sprung auf Netflix geschafft.

Gesteuert werden diese Umsetzungen bei Netflix über TV-Fernbedienungen. Eine entsprechende Demo von Minecraft: Story Mode existiert bereits.