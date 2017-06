Sniper-Elite-Macher entführen euch in die 1930er Jahre

Kurz vor dem Beginn der E3 in Los Angeles hat Entwickler Rebellion mit Strange Brigade sein neuestes Werk vorgestellt. Die Macher von Sniper Elite 4 entführen euch dabei in die 1930er Jahre.

Die für Sniper Elite 4 und Zombie Army Trilogy verantwortlichen Mannen von Rebellion haben heute mit Strange Brigade ein neues Action-Adventure für PC, PS4 und Xbox One angekündigt. Das Third-Person-Abenteuer spielt in den 1930er Jahren und erwartet euch mit vielen Tücken, Mysterien und Heldentaten. Dabei werden nicht nur Solospieler bedient, für Koop-Fans wartet auch ein Modus für bis zu vier Spieler.

Es wird von entlegenen Ecken des Britischen Empire geflüstert, in denen das Übernatürliche lauert und die Schatten nie weichen – in die wenige reisen und aus denen noch weniger zurückkehren. In Strange Brigade entdeckt ihr fantastische Zivilisationen, vergessen und geheimnisumwoben, legt Grabstätten frei, die trügerisch zur Erkundung verlocken und trefft auf unaussprechliche Kreaturen.

Als einer von vier verwegenen Forschern, die jeweils mit eigenen Waffen, Tricks und übermenschlichen Kräften ausgestattet sind, wird eine uralte Welt erkundet. Dort erwartet diese eine grässliche Armee aus mythologischen Monstern, die von einer wiederbelebten ägyptischen Königin entfesselt wurden.

Erste Spielszenen und weitere Details soll es im Rahmen der E3 2017 in Los Angeles geben, die in der kommenden Woche über die Bühne geht.