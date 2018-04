Ein neuer Koop-Shooter vom Team hinter der Sniper-Elite-Serie erscheint demnächst. Rebellion hat jetzt den Termin für Strange Brigade bekannt gegeben.

Das Entwicklerteam Rebellion hat den Veröffentlichungstermin von Strange Brigade bekannt gegeben. Der Koop-Shooter für bis zu vier Spieler versetzt euch in die 30er Jahre, wo ihr in die Rolle eines Mitglieds einer Spezialtruppe des britischen Geheimdiensts schlüpft.

Das Spiel ist in Ägypten angesiedelt, wo die Hexenkönigin Seteki von den Toten auferstanden ist. Die Abenteurer möchten sie davon abhalten, eine Armee anzuhäufen. In den Kämpfen kann jeder der vier Helden sein eigenes Amulett für magische Angriffe nutzen, welches zuvor mit den Seelen von Feinden aufgeladen werden muss. Neben den Gefechten sucht ihr in Strange Brigade auch nach Schätzen und löst Rätsel.

Das Studio Rebellion ist für die Sniper-Elite-Reihe bekannt. Strange Brigade erscheint am 28. August für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Der Titel kann ab sofort vorbestellt werden.