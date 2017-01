Devolver Digital hat mit STRAFE schon vor längerer Zeit ein neues Actionspiel angekündigt. Nun gibt es auch einen Erscheinungstermin - zumindest für den PC.

In einer Pressemail wurde nun der konkrete PC-Erscheinungstermin des Actionspiels STRAFE seitens Devolver Digital und Entwickler Pixel Titans bestätigt. Für den heimischen Rechenknecht soll der Titel demnach ab dem 28. März 2017 erhältlich sein.

Bei STRAFE handelt es sich um einen Old-School-Shooter, der zudem auch für die PlayStation 4 erscheinen soll. Der Titel, der viele Beobachter an das klassische DOOM erinnert, hat auf der Sony-Konsole aber noch keinen Termin verpasst bekommen. Sollte es an dieser Front Neuigkeiten geben, lest ihr darüber natürlich ebenfalls bei Gameswelt.

Auf dem PC unterstützt STRAFE auch das VR-Headset Oculus Rift. Ihr dürft euch also mit über 30 Waffen auch in der virtuellen Realität durch die über 20 Gegnertypen kämpfen.