In den nächsten Tagen wird auf Twitch die StrafeCon gestreamt werden. Zahlreiche Spieler präsentieren das Spiel und alle Zuschauer haben die Möglichkeit, den Titel zu gewinnen.

Die Entwickler von Pixel Titans und der Publisher Devolver Digital haben eine digitale Veranstaltung zum kommenden STRAFE angekündigt. Die StrafeCon findet vom 04. bis 08. Mai statt und kann via Twitch mitverfolgt werden. Genauer gesagt nehmen zahlreiche Streamer an der Veranstaltung teil und für alle Zuschauer gibt es in den Chats der verschiedene Kanäle digitale Versionen des Titels sowie physische limitierte Spezial-Editionen zu gewinnen.

Eine Übersicht der teilnehmenden Streamer findet ihr hier auf der offiziellen Webseite des Events. STRAFE erscheint am 09. Mai für PC und PlayStation 4.