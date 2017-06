Story of Seasons: Trio of Towns

Seit Februar ist die Farmsimulation Story of Seasons: Trio of Town im Ausland erhältlich. Nun gibt es auch einen Termin für hiesige Farmer.

Schon seit einer Weile ist Story of Seasons: Trio of Towns in den USA erhältlich. Über seine Kanäle in den Sozialen Netzwerken hat Nintendo nun den Termin der Bauernhofsimulation für Europa bekannt gegeben. Ab dem 13. Oktober 2017 wird der 3DS-Titel auch hierzulande erhältlich sein. Wie immer gilt es, eine Farm zu führen und die Früchte der Ernte gewinnbringend zu verkaufen, um schließlich das Herzblatt der Wahl erobern zu können.

Mit an Bord sind die zahlreichen DLC, mit denen ihr Kostüme von Mario, Luigi und Co. für euren Charakter erhaltet. Dabei handelt es sich nicht um rein kosmetische Extras. Die Unterschiedlichen Outfits verstärken unterschiedliche Fähigkeiten, mit der die "Arbeit" leichter von der Hand geht.