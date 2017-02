Früher im noch aktuellen Monat Februar hat Paradox Interactive mit "Utopia" ein zweites Add-on zu Stellaris angekündigt. Nun gibt es auch einen Erscheinungstermin.

Der zweite DLC namens "Utopia" wird noch im Laufe des Frühjahrs veröffentlicht. In einer neuen Stellungnahme hat Paradox Interactive nun den 06. April 2017 als konkreten Erscheinungstermin für das Zusatzpaket bestätigt. Der Preis soll in den USA bei 19,99 US-Dollar liegen und dürfte in hiesigen Gefilden vermutlich gleich hoch in Euro ausfallen.

Im Mittelpunkt des DLCs stehen sogenannte "Ascension Perks". Dabei könnt ihr künftig noch mehr mögliche Entwicklungen eurer Spezies auswählen. So wird es neben einem biologischem Pfad auch eine psyonischen und einen synthetischen Pfad geben. Alle Kategorien haben zudem noch eine Vielzahl von Optionen zu bieten. Neue Megastrukturen, Habitat-Stationen, Traditionen und mehr sind ebenfalls an Bord.