Ubisoft erweitert seinen Extremsporttitel Steep abermals um frische Spielinhalte. Dieses Mal erhalten die X Games Einzug.

Ab dem 30. Oktober werden die bekannten X Games über einen eigenen X Games Pass in Ubisofts Steep vertreten sein. Der neue DLC erscheint für PS4, Xbox One und PC, wobei die PS4 Pro sowie die Xbox One X gesondert unterstützt werden.

Im neuen Zusatzinhalt verschlägt es euch in das X-Games-Dorf Alaskas, wo ihr in einem Funpark antretet, um Gold zu gewinnen. Mit Big Air, Super Pipe oder Slopestyle erwarten euch neue Disziplinen und es dürfen spezielle X-Games-Events abgeschlossen werden. Habt ihr das geschafft, schaltet ihr weitere Freestyle-Herausforderungen frei und könnt euch in diesen mit anderen Gamern rund um den Globus messen.

Ein 90er Jahre Flashback-Filter lässt euch die Wintersportwelt auf eine ganz neue Art und Weise erleben; dieser 90s DLC soll ab dem 04. Dezember nachfolgen. Am 10. Januar folgt dann außerdem noch der Rocket-Wings-DLC. Wer sich den X Games Pass kauft, erhält zu beiden Zusatzinhalten eine Woche früheren Zugang.