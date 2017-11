Steep: Road to the Olympics

Ab dem 05. Dezember 2017 soll die Olympia-Erweiterung "Road to the Olympics" für das Extrem-Sportspiel Steep erhältlich sein. Vorab könnt ihr das Add-on aber auch noch kostenlos ausprobieren. Wir verraten euch, wie das geht!

Wer sich vor dem Kauf des Add-ons Steep: Road to the Olympics selbst ein Bild von den neuen Inhalten mache möchte, der kann dies anhand einer offenen Beta-Testphase tun, die Entwickler Ubisoft Annecy nun angekündigt hat. Ein entsprechendes Open-Beta-Event, das bereits im Rahmen der diesjährigen E3 im Juni in Aussicht gestellt wurde, wurde jetzt offiziell datiert.

Bereits am morgigen 28. November soll die offene Beta-Testphase durchstarten und dann bis einen Tag vor dem offiziellen Release, also bis zum 04. Dezember 2017 andauern. In der offenen Beta stehen dabei fünf verschiedene Herausforderungen zur Wahl; darüber hinaus könnt ihr euch durch einen Teil der Japan-Karte des Titels frei bewegen. Zwei der fünf Herausforderungen werden - soweit ist das bereits bekannt - die olympischen Events "Downhill" und "Big Air" sein. Diese werden auf der Südkorea-Karte stattfinden. Dem Vernehmen nach handelt es sich bei den drei weiteren Events um schlichte Snowboard- und Wingsuit-Herausforderungen auf der Japan-Karte.

Wer im Rahmen der ab morgen verfügbaren Beta die Rangliste im Event "Downhill" anführt, der erhält laut Ubisoft außerdem auch die Chance, Tickets für die Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang zu gewinnen. Weitere Details sollen bis zum Ende der Beta-Testphase bekannt gegeben werden. Der Download wird ab morgen über die bekannten offiziellen Kanäle der jeweiligen Plattformen möglich sein.