Ist der Deal of the Week im PlayStation Store

Wer eine PlayStation 4 besitzt, bislang jedoch einen Bogen um das Extrem-Sportspiel Steep von Ubisoft gemacht hat, für den bietet sich nun eine passende Gelegenheit, zuzuschlagen.

Wie Ubisoft ankündigte, ist Steep der "Deal of the Week" im PlayStation Store und wird im Zuge dessen bis zum 09. Februar 2017 vergünstig angeboten. Durch die Aktion sinkt der reguläre Preis der Standard Edition von 69,99 Euro auf 39,99 Euro, was einem Rabatt von 42 Prozent entspricht.

Ebenfalls im Angebot ist zudem die Gold Edition des Spiels. Hier könnt ihr euch einen Rabatt von 37 Prozent sichern, so dass anstatt der sonst üblichen 79,99 Euro nur noch 49,99 Euro fällig werden. Ein Blick lohnt sich also! Wer sich vorab informieren möchte, kann sich hier noch einmal unseren Test des Sportspiels zu Gemüte führen.