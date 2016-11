Ubisoft hat heute in einer Pressemitteilung die Inhalte des Season Pass des kommenden Open-World-Sportspiels Steep bekanntgegeben.

Wer den Season Pass erwirbt, der wird insgesamt drei verschiedene Themenpakete erhalten; diese sollen sowohl in der Luft als auch auf der Piste für Spannung sorgen. Der Season Pass ist für PC, PS4 und Xbox One gleichermaßen erhältlich und kann via Uplay-Shop, PSN sowie Xbox Live erworben werden.

Nach dem Release von Steep sollen "in den folgenden Monaten" die nachfolgenden drei Themenpakete folgen:

Das Extreme-Paket (einzeln 9,99 Euro) enthält drei neue, adrenalingeladene Sportarten: Raketen-Wingsuit, Base-Jumping und Speed Gliding. Zudem werden neue, exklusive Kostüme Teil des Extreme-Pakets werden.

Das Adrenalin-Paket (einzeln 6,99 Euro) enthält das Moonlight-Pack mit drei neuen, einzigartigen Nacht-Herausforderungen sowie neuen Ausrüstungspaketen für Spieler, die ihre Fahrkünste im Mondschein zeigen möchten. Weitere Inhalte des Pakets sind neue Kostüme, neue Outfits sowie neue Boards und Wingsuits.

Wer einen Season Pass erwirbt, bekommt ab Release am 02. Dezember auch Zugriff auf exklusive Kostüme, darunter ein Schneemann-Kostüme, Helikopter-Tickets um unerforschte Gebiete schnell erreichen zu können sowie 10.000 Steep-Credits. Die DLC-Pakete können auch einzeln erworben werden; die Einzelpreise haben wir euch oben bereits genannt. Der Season Pass insgesamt beinhaltet alle Pakete zum vergünstigten Preis von 19,99 Euro.

Ubisoft kündigte außerdem auch zwei Beta-Testphasen an, die vom 10. bis zum 14. sowie vom 18. bis zum 21. November dauern werden. Ab dem 18. November handelt es sich um eine offene Beta, an der alle Interessierten teilnehmen können.