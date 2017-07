Noch vor der Veröffentlichung der Switch selbst war eine entsprechende Umsetzung des Extrem-Sportspiels Steep seitens Ubisoft für die Nintendo-Plattform angekündigt worden. Allerdings scheint es nun Probleme zu geben.

Irgendwann in diesem Jahr soll eigentlich die Switch-Version des Sportspiels Steep veröffentlicht werden, doch Ubisoft könnte mit größeren Problemen zu kämpfen haben, als zunächst erwartet. Das geht zumindest aus einem neuen Bericht hervor.

So berichten die französischen Kollegen von IGN France nun, dass die Steep-Portierung für die Switch unglaublich schwer umzusetzen sei. Unter Berufung auf eine nicht näher genannten Quelle führt man aus, dass Ubisoft daher "große Schwierigkeiten" habe. Das liege vor allen Dingen in den Online-Features begründet.

Die Probleme seien so groß, dass man sich bei Ubisoft nun sogar Nintendo selbst ins Boot geholt habe, um dieser Herr zu werden. Dennoch könne man laut der Quelle im Moment kein Versprechen dafür abgeben, dass Steep tatsächlich jemals auf der Switch erscheinen werde. Darauf habe auch die E3-Ankündigung der Erweiterung "Road to the Olympics" hingedeutet, denn in diesem Zusammenhang habe man die Switch schon gar nicht mehr erwähnt. Wir halten euch über die weiteren Entwicklungen natürlich auf dem Laufenden.