Am Wochenende kostenfrei spielbar

Wer bislang noch einen Bogen um Ubisofts Extrem-Sportspiel Steep gemacht hat, der kann sich den Titel am Wochenende nun einmal gänzlich ohne Kosten ansehen.

Wie Ubisoft im Rahmen einer Pressemeldung ankündigte, könnt ihr das aktuelle Open-World-Sportspiel Steep am kommenden Wochenende komplett kostenfrei ausprobieren. Ein virtueller Ausflug in die Alpen oder nach Alaska steht euch somit offen.

Die Aktion beginnt am 10. März und läuft auf allen Plattformen, also Xbox One, PlayStation 4 und PC. Dazu müsst ihr euch auf der offiziellen Webseite eure bevorzugte Plattform aussuchen. Die konkreten Daten im Überblick:

Xbox One: Ab dem 10.03.17 um 9:01 Uhr MEZ bis zum 13.03.17 um 8:59 Uhr MEZ

PS4: Ab dem 10.03.17 um 19:00 Uhr MEZ bis zum 13.03.17 um 19:00 Uhr MEZ

Uplay PC: Ab dem 10.03.17 um 19:00 MEZ bis zum 13.03.17 um 19:00 Uhr MEZ

Wer sich anschließend dazu entscheidet, die Vollversion zu erwerben, der kann bis zum 21. März von einem Rabatt auf die Standard Edition von 50 Prozent sowie von 40 Prozent auf die Gold Edition bei Xbox Live sichern. Im PSN läuft die Rabattierung bis zum 15. März und beträgt 50 Prozent bei der Standard-Variante und 44 Prozent bei der Gold-Version. Im Ubisoft Store gibt es die PC-Fassung bis zum 20. März mit einem Nachlass von 40 Prozent auf beide Fassungen.