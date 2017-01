Ubisoft hat sich heute abermals in Bezug auf das Extremsportspiel Steep zu Wort gemeldet. Dabei ging es um ein neues Update sowie den kommenden Alaska-DLC.

Steep wird auf die neue Versionsnummer 1.04 gehievt. Das neue Update führt zwei neue Challenge-Typen ein. Darüber hinaus wurde mit der Steep World Tour eine neue monatliche Turnier-Serie für die ganze Community gestartet. Der erste Wettbewerb "Hinterland" startet heute mit der Qualifikationsphase. In den Bergen der Verdammten müsst ihr als Ski- oder Snowboardfahrer 5.000 Punkte erreichen, um die zweite Runde und damit das eigentliche Turnier zu erreichen. Die besten 32 Spieler jeder Plattform erreichen später die Finals und treten gegeneinander an. Zu gewinnen gibt es Steep-Credits.

Künftig werden auch die besten Community-Herausforderungen über das entsprechende Feature seitens Ubisoft zur Verfügung gestellt. Wer hier die höchste Punktzahl erreicht, kann Ruf-Punkte erhalten und sich in der Bestenliste oben platzieren. Auch eigene Challenges des Entwicklerteams sollen Einzug erhalten.

Die wichtigste Meldung jedoch zum Schluss: Ubisoft gab heute auch den Termin für den Alaska-DLC bekannt. Dieser wird weltweit am 10. Februar 2017 veröffentlicht, bringt eine neue Alaska-Karte mit sich und enthält außerdem die ersten Branded Challenges. Auch hier gibt es Ruf-Punkte und Steep-Credits abzustauben. In einer zweiten Phase werden die Branded Challenges auch in den Alpen verfügbar sein.