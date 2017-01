Im Vorfeld der Veröffentlichung von Steep hatte Ubisoft bereits einen Season Pass für das Extrem-Sportspiel angekündigt. Nun wurde auch der erste DLC daraus veröffentlicht.

Beim ersten Zusatzinhalt zu Steep handelt es sich um das sogenannte Adrenalin-Paket, das als DLC nun für PS4, Xbox One und PC zur Verfügung steht. Dieses ist Teil des Season Pass sowie der Gold Edition des Open-World-Action-Sportspiels, kann aber auch separat erworben werden.

Enthalten sind fünf neue Kostüme, drei neue Wingsuits sowie zwei neue Snowboards. Mit den neuen Ausrüstungsgegenständen könnt ihr eure Charaktere weiter individualisieren und anschließend mit diesen auch drei neue Herausforderungen unter dem sternenklaren Nachthimmel meistern.

Bei den angesprochenen Herausforderungen handelt es sich um die Strecke "Light The Way" in Aiguilles, die mit einer Paragliding-Erfahrung wartet, um eine Wingsuit-Challenge in "Dark Pines" in Tirol und um die nächtliche "Paranormal"-Abfahrt in Aoste.

