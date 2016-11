SteamWorld Heist ist ja bereits für diverse Plattformen erhältlich, darunter beispielsweise auch Sonys aktuelle Heimkonsole PS4. Auf die Xbox One wird der Titel aber nun bis auf Weiteres nicht mehr kommen.

Wie die Entwickler Image & Form in einem neuen Blog-Eintrag bestätigen, wird SteamWorld Heist in absehbarer Zeit definitiv nicht mehr für Xbox One sowie auch für Android-Geräte veröffentlicht. Das Strategiespiel bleibt damit zunächst den Plattformen iOS, 3DS, PC, PS4, PS Vita und Wii U vorbehalten, da die Entwicklungsarbeiten im Übrigen nun eingestellt wurden.

Diese Entscheidung habe man getroffen, um die Arbeiten am nächsten Projekt des Studios voranzutreiben, heißt es seitens Image & Form als Begründung. Dieses neue Spiel wurde bis dato jedoch noch nicht offiziell angekündigt. Der Titel wird jedoch auf jeden Fall für Nintendos neue Konsole Switch erscheinen; dabei handelt es sich nicht um eine Portierung von SteamWorld Dig oder SteamWorld Heist.

Neben der Einstellung von SteamWorld Heist für Xbox One und Android kommunizierte man außerdem, dass die übrigen Spielversionen zunächst keine größeren Inhalts-Updates mehr erhalten werden.