Wir berichteten ja bereits gestern, dass ab sofort die große Herbst-Verkaufsaktion bei Steam gestartet ist und mit zahlreichen Rabatten lockt. Das nahme Valve zudem auch zum Anlass, zum ersten Mal überhaupt die Steam-Awards zu verleihen.

Bei den nun ins Leben gerufenen Awards handelt es sich um Publikumspreise, das heißt ihr als Spieler dürft Titel in einzelnen Kategorien nominieren und diesen in der jeweiligen Kategorie per Wahl auch zum Sieg verhelfen. Details, wie die Award-Verleihung über die Bühne geht, könnt ihr auf dieser Webseite finden.

In folgenden Kategorien werden die Steam-Awards verliehen: