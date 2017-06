Bereits vor einiger Zeit kündigte Valve an, das von Indie-Publishern genutzte Steam Greenlight künftig durch das Publishing-Modell Steam Direct zu ersetzen. Nun äußerte man sich konkret zur Preisgestaltung.

Für die Ankündigung von Steam Direct musste sich Valve durchaus einige Kritik aus Indie-Kreise anhören; schließlich sprach man von Preisen zwischen 100 und 5.000 Dollar für das eigenständige Veröffentlichen eines Spiels via Steam Direct.

Die Bestätigung der finalen Preisgestaltung dürfte viele Indie-Entwickler nun aber besänftigen, denn Valve wird es bei einer Gebühr von 100 US-Dollar belassen, um ein Spiel selbst via Steam Direct auf Steam zu veröffentlichen. Via Steam Greenlight konnten Entwickler für ein Entgelt von 100 Dollar zwar soviele Spiele wie gewünscht auf die Plattform bringen, doch auch wenn dieser Beitrag künftig für jedes einzelne eingesendete Spiel fällig wird, so bleiben die Kosten doch überschaubar.