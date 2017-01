Der Beta-Client des populären PC-Gaming-Dienstes Steam hat ein frisches Update erfahren, das auch ein bedeutendes Feature mit sich bringt.

Der neue Beta-Client bietet nun nämlich Advanced Mapping Features was die Nutzung der Controller der Xbox 360 oder der Xbox One betrifft. Oder übersetzt: Der PC-Gaming-Dienst erhält nun native Unterstützung der Microsoft-Controller spendiert.

Valve zieht damit bei Steam nun auch in Sachen Microsoft-Controller nach, nachdem man zuletzt bereits Sonys DualShock-4-Controller nativ via Steam unterstützte. Im Übrigen werden auch generische X-Input-Controller per Konfigurator unterstützt.

Für Nutzer von PS4-Controller von Drittherstellern interessant: Auch diese werden nun mitunter bei Steam unterstützt. Konkret nennt man hier Produkte von HORI, MadCatz und Armor. Der Erscheinungstermin für die finale Version des Updates steht noch aus.