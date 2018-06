Diverse Leaks hatten das offizielle Datum des diesjährigen Steam Summer Sale bereits verraten; nun ist die alljährliche große Verkaufsaktion offiziell gestartet.

Steam will wieder an euer Geld und ihr könnt im Rahmen der alljährlichen Sommer-Verkaufsaktion wieder zahlreiche neue Spiele für kleines Geld einheimsen. Der Summer Sale ist nun offiziell gestartet und wird bis zum 05. Juli 2018 andauern. Genug Zeit also, um ordentlich in eure Steam-Bibliothek zu investieren.

Die zahlreichen Titel sind teilweise um bis zu 95 Prozent im Preis gesenkt, so dass ihr etliche Schnäppchen machen könnt. Flash Sales gibt es wie gewohnt nicht mehr; die Rabatte gelten jeweils über den kompletten Verkaufszeitraum. Allerdings wechseln die präsentierten Titel auf der Startseite täglich.

Zu den Highlights am heutigen ersten Tag zählen unter anderem PlayerUnknown's Battlegrounds (-33%), das Fallout-Franchise (bis zu -75%), Everspace (-67%), Ni no Kuni II (-40%) oder Grim Dawn (-70%).