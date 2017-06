Nachdem PayPal die Gerüchte um den diesjährigen Steam Summer Sale kürzlich bestätigte, ist dieser am gestrigen Donnerstag, den 22. Juni um 19 Uhr deutscher Zeit offiziell gestartet.

Die Gerüchte zum Termin des diesjährigen Steam Summer Sale hatten sich im Vorfeld wieder einmal gehalten und wurden schließlich vor wenigen Tagen von PayPal bestätigt. Seit gestern sind auf der digitalen Distributionsplattform von Valve zahlreiche Spiele im Angebot. Der Spieleausverkauf läuft noch bis zum 5. Juli um 19 Uhr deutscher Zeit. Bis dahin könnt ihr euch große und kleine Spiele zu günstigen Preisen und mit teilweise hohen Rabatten sichern.

So ist Mittelerde: Mordors Schatten in der Game of the Year Edition etwa mit 80 Prozent Rabatt für 3,99 Euro erhältlich. Mafia 3 hingegen ist um 63 Prozent reduziert und kostet 14,79 Euro. Mit Final Fantasy und Call of Duty sind zwei große Franchise mit bis zu 50 Prozent Rabatt im Angebot. Doch auch Freunde von Indie-Spielen gehen nicht leer aus und erhalten etwa Tyranny, Torment: Tides of Numenera, Firewatch oder Hollow Knight für niedrigere Preise.

Wie üblich gibt es neben den einfachen Rabattaktionen auch wieder eine kleine Nebenbeschäftigung für interessierte Steam-Nutzer. In diesem Jahr erhaltet ihr täglich drei Aufgaben durch deren Absolvieren ihr Aufkleber für ein digitales Stickeralbum erhaltet. So gilt es etwa die Entdeckungsliste einmal vollständig zu durchlaufen oder den Aktivitätenfeed zu kontrollieren. Für jede Aufgabe erhaltet ihr drei Aufkleber, die ihr passend auf den Seiten des Stickeralbums anbringen dürft. Ist eine Seite vollständig, dürft ihr diese behalten, weiter verzieren und anderen zeigen. Selbstverständlich gibt es auch wieder spezielle Sommer-Sammelkarten aus denen ein Abzeichen erstellt werden kann.

Zum Start des Steam Summer Sale 2017 gab es gestern aufgrund des hohen Ansturms zu Problemen, durch die die Steam-Seite nicht erreichbar war. Mittlerweile bestehen keine Schwierigkeiten mehr im Angebot der Rabattaktion zu stöbern.