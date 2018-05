Wie jedes Jahr soll es auch 2018 wieder einen Summer Sale bei Steam geben und Schnäppchenjäger auf den Plan rufen. Nun wurde der voraussichtliche Starttermin geleakt.

Steam selbst hat (wie immer) noch keine Ankündigung getätigt, wann in diesem Jahr mit dem alljährlichen Summer Sale zu rechnen ist; schließlich hat Valve das auch noch nie getan. Bei der großen Verkaufsaktion auf der populären Distributionsplattform kommen Schnäppchenjäger voll und ganz auf ihre Kosten und können unzählige Titel für kleines Geld sichern.

Dennoch könnt ihr nun schonmal eure Kalender zücken, denn der potentielle Starttermin für dieses Jahr wurde - ebenfalls wie so oft - nun vorab geleakt. Steam Database trackt die Daten hinter der Plattform für gewöhnlich detailliert und hat nun den 21. Juni 2018 als Beginn des Summer Sales in den Untiefen der Daten ausgegraben.

Einen Endtermin nannte die Seite nicht, einen Anhaltspunkt liefert aber das vergangene Jahr. 2017 begann der Summer Sale am 22. Juni und dauerte schlussendlich 13 Tage lang bis zum 05. Juli 2017 an. Verfährt Valve in diesem Jahr genauso, dann solltet ihr Konto für die Zeit vom 21. Juni bis 04. Juli mit Geld für eure Einkäufe eindecken.