In den Vereinigten Staaten ist eine App für Steam Link bereits vor einiger Zeit auf Samsung-TV-Geräten gestartet; pünktlich zur gamescom in Köln ist es nun auch in hiesigen Gefilden soweit.

Samsung und Valve haben bekannt gegeben, dass Steam Link ab sofort auch in hiesigen Gefilden auf Samsung Smart TVs verfügbar ist. Damit können Inhaber der TV-Geräte tausende PC-Spiele via Stream ohne zusätzliche Hardware auf ihrem großformatigen Fernseher spielen. Die App an sich steht kostenlos via Samsung Smart Hub zum Download bereit.

Mit der Steam-Link-App können viele Top-Spiele in voller UHD-Qualität auf kompatiblen Samsung-TVs gezockt werden. Die Anschaffung des sonst benötigten zusätzlichen Steam-Link-Adapters ist nicht mehr nötig. Es genügt, den kompatiblen Samsung Smart TV und den Spiele-PC mit demselben WLAN zu verbinden und das entsprechende Steam-Link-fähige Spiel auf dem PC zu starten. Nach dem Öffnen der App auf dem TV kann es los gehen.

Die App von Valve ist für alle Samsung Smart TVs der Jahrgänge 2016 und 2017 verfügbar, einschließlich der neuen Produktkategorie QLED TV. Damit ist Samsung der erste TV-Hersteller, der die Anwendung auf seine Smart TVs bringt.