Eigentlich wollte Valve mit den Steam Awards 2016 zum ersten Mal Spiele auszeichnen. Zahlreiche Kunden nutzen die Abstimmung aber für ihre Forderung nach Half-Life 3.

Valves Herbst-Sale 2016 läuft noch bis zum 29. November.

Mit dem laufenden Herbst-Sale schaltete Valve auf Steam auch erstmals eine Award-Abstimmung für Spiele frei, die vom Unternehmen zum Jahresende ausgezeichnet werden. Abstimmen darf die Öffentlichkeit, die zumindest eine Kategorie nun für mehr oder weniger dezente Hinweise zweckentfremdete. In der Kategorie "Wir haben nicht an alles gedacht", in der Valve eigentlich Vorschläge für weitere Auszeichnungen sammeln wollte, drängen zahlreiche Spieler Valve zu einer Entwicklung von Half-Life 3.

Ob sich die Schmiede erbarmen wird, bleibt allerdings trotz des hohen Interesses an einem dritten Teil fraglich. In Reddit und Co. wird über die mögliche Fortsetzung schon seit Jahren diskutiert und spekuliert. Mittlerweile dürften die Erwartungen so hoch sein, dass Valve seine Fans mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit enttäuschen würde. Außerdem würden die Steam-Einnahmen die möglichen Gewinne aus Half-Life 3 um ein Vielfaches übersteigen, Valve dürfte dementsprechend kaum Motivation an der Entwicklung finden.