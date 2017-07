In den nächsten Tagen könnt ihr via Steam wieder einige Spiele kostenlos ausprobieren. Wir stellen euch die Titel vor, die ihr in euer Gaming-Wochenende einplanen könnt.

Ihr könnt zum Beispiel in Blitzkrieg 3 dem Zweiten Weltkrieg näher kommen. Bis Montag um 01:00 Uhr könnt ihr das Online-Echtzeit-Strategiespiel in vollem Umfang testen. Bis dahin ist es auch im Preis gesenkt. Da der Rabatt 40 Prozent beträgt, müsst ihr aktuell nur 17,99 Euro für die Vollversion zahlen.

Außerdem könnt ihr eure freie Zeit in Monaco: What's Yours is Mine verbringen. Das Koop-Diebesspiel könnt ihr euch am Wochenende ebenso gratis ansehen. Der Indie-Titel wird ebenfalls vergünstigt angeboten. Bei einem Rabatt von 60 Prozent ist er im Moment für 5,99 Euro zu haben.

DOOM wurde nun mit einem neuen Update versorgt, das viele Neuerungen beinhaltet (zur News: DOOM hat ein höllisch gutes Update bekommen). Um das zu feiern, könnt ihr den First-Person-Shooter bis einschließlich Sonntag umsonst spielen.

Ihr könnt die ersten zwei Level der Singleplayer-Kampagne erforschen, euch in den Multiplayer wagen oder im SnapMap-Modus experimentieren. Die Aktion findet parallel auf der Xbox One statt. Auf der PlayStation 4 startet sie am 27. Juli um 18:00 Uhr. Bis Donnerstag ist DOOM bei einem Rabatt von 50 Prozent sowohl für den PC als auch für die Xbox One für 14,99 Euro erhältlich.