Nach Kritik: Valve passt System erneut an

Valve reagiert auf die Kritik der Indie-Entwickler und nimmt einige Änderungen bei den Nutzer-Reviews zurück. Am Hauptkritikpunkt ändert sich jedoch nichts.

Mit den Änderungen der Nutzer-Reviews will Valve manipulierte Gesamt-Scores verhindern, doch gerade Crowdfunding-Entwickler zeigten sich empört. Der Grund: Weil zum Beispiel Kickstarter-Backer Drittanbieter-Keys von Steam erhalten, fließen ihre Steam-Bewertungen nicht mehr in den Gesamt-Score ein. Valve hat nun auf die Kritik durch weitere Anpassungen reagiert, das Kernproblem aber nicht lösen können.

Ab sofort werden wieder alle verfassten Reviews auf der Produktseite angezeigt, also auch die der Crowdfunding-Unterstützer. Allerdings fließen die Bewertungen weiterhin nicht in den Gesamt-Score ein - der größte Kritikpunkt bleibt also bestehen. Da Indie-Entwickler Scores von unter 50 Prozent als ernsthaftes Problem ansehen, dürfte ihnen diese Anpassung nicht weit genug gehen. Das letzte Worte dürfte von Valve jedoch noch nicht gesprochen worden sein.