Krass: Soviele neue Nutzer zieht der Dienst jeden Monat an

Steam gilt unter PC-Spielern bekanntermaßen als die wichtigste Plattform. Das äußert sich auch in den Nutzerzahlen, die alles andere als konstant sind und stattdessen weiterhin ein riesiges Wachstum aufweisen.

Obwohl sich Steam mittlerweile mehr Mitbewerbern wie GOG.com oder auch Origin gegenüber sieht, ist die Plattform weiter das Nonplusultra unter PC-Spielern und zieht die Gamer weiter in Scharen an. Das unterstreichen nun auch neue Zahlen, die im Rahmen der Casual Connect in Seattle bekannt gegeben wurden.

Dort wurde nun unter anderem bestätigt, dass die Plattform in den letzten 18 Monten im Durchschnitt Monat für Monat unglaubliche 1,5 Millionen neue Nutzer hinzugewinnen konnte. Da Valve sich seit Jahren schon nicht mehr offiziell zu den Nutzerzahlen äußert, ist das öffentliche Bekanntwerden einer solchen Zahl durchaus beachtlich.

Laut Tom Giardino von Valve soll Steam seit Januar 2016 satte 27 Millionen Erstnutzer neu angezogen haben. Der Service habe im Durchschnitt eine Nutzerzahl von 14 Millionen pro Tag in der Spitze. Zum Vergleich: 2015 waren es in dieser Kategorie "nur" 8,4 Millionen tägliche Nutzer in der Spitze gewesen - und auch das ist wohlgemerkt bereits ein Durchschnittswert über einen längeren Zeitraum.

Die Steigerung ist unter anderem auch auf asiatische Einflüsse zurückzuführen. Aus dieser Region kommen mittlerweile 17 Prozent der Steam-Verkäufe in 2017. Die monatliche Nutzerbasis von Steam liege laut Giardino derzeit bei rund 67 Millionen Spielern. Zum Vergleich: Von Xbox Live sind 53 Millionen monatliche Nutzer aktuell bekannt.