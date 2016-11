Grand Theft Auto V drängelt sich an den Achterbahnen vorbei. Überhaupt werden die Charts durch Steams Herbst-Sale durcheinander gewirbelt.

Kampf gegen Planet Coaster: Alter Bekannter greift zu den Waffen.

Innerhalb weniger Stunden schlich sich Planet Coaster in der vorletzten Woche auf den ersten Platz der Steam-Charts, jetzt fuhr ein alter Bekannter dem Neueinsteiger in die Seite: Grand Theft Auto V übernimmt erneut das Ruder, Grund hierfür dürfte der bis heute stark reduzierte Preis des Actionspiels sein. Die Achterbahnen rollen aber weiterhin auf dem zweiten Platz, dahinter reihen sich ebenfalls alte Bekannte ein, die durch Steams Herbst-Sale profitieren können. Dazu zählen The Witcher 3: Wild Hunt, DOOM oder auch Fallout 4.

Die kompletten Charts sehen wie folgt aus. Anzumerken ist, dass alle Spiele bis auf Planet Coaster von der Rabattaktion betroffen sind. Civilization VI liegt übrigens auf dem achten und neunten Platz, dabei handelt es sich um verschiedene Editionen.

Die umsatzstärksten Steam-Spiele (21. bis 27. November 2016)

Grand Theft Auto V Planet Coaster The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition DOOM Fallout 4 Rise of the Tomb Raider Counter-Strike: Global Offensive Sid Meier's Civilization VI Sid Meier's Civilization VI Tom Clancy's Rainbow Six Siege