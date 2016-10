Valve hat auf der populären Verkaufsplattform Steam nun eine neue Rabatt-Aktion speziell zum bevorstehenden Halloween gestartet.

Neben anderen populären Verkaufsaktionen wie den Summer oder Winter Sale gibt es bei Steam auch anlässlich des vor allen Dingen in den USA angesagten Halloween-Fests Rabatte abzusahnen. Im Mittelpunkt stehen dabei Videospiele mit Horror-Setting sowie Halloween-Updates.

Die Rabatte für einzelne Spiele, Filme und Updates variieren von 10 bis 85 Prozent auf den regulären Verkaufspreis. Im Spielebereich sind unter anderem Amnesia, Wolfenstein: The Old Blood, The Evil Within, The Walking Dead und mehr am Start. Die Aktion läuft bis Dienstag, den 01. November; Interessierte können alle Angebote hier überblicken.