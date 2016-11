Pünktlich zu Thanksgiving legt Valve mit der Herbstaktion in Steam los. Satte 12.000 Spiele wurden reduziert, ein Blick lohnt sich also auf jeden Fall.

Valve hat soeben den Herbst-Sale auf seiner Verkaufsplattform Steam gestartet. Bis zum 29. November (19.00 Uhr) werden täglich neue Spiele teilweise deutlich reduziert, sodass sich auf jeden Fall ein regelmäßiger Steam-Besuch lohnen wird. Zu den Angeboten gelangt ihr übrigens, wenn ihr auf der Website beziehungsweise im Steam-Client die Startseite öffnet. Neben einzelnen Spielen werden auch komplette Reihen günstiger angeboten, wie Grand Theft Auto, Civilization oder Batman.

Insgesamt 12.000 Spiele wurden für die Herbstaktion reduziert, am besten sucht ihr gezielt Spiele über die Shop-Suche oder stöbert in der Datenbank der Angebotsseite. Die Rabatte fallen dabei sehr unterschiedlich aus, in der Regel bewegen sie sich zwischen 25 bis 70 Prozent, wie ARK: Survival Evolved für 13,99 Euro oder Quantum Break für 27,74 Euro. Wir empfehlen euch jedoch, die Angebote vor dem Kauf über einen Preisvergleich zu prüfen - nicht immer muss Steam der günstigste Anbieter sein.