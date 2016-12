Steam erlebte 2016 einen unheimlichen Boom, satte 4.200 Spiele wurden in diesem Jahr veröffentlicht. Damit stellt es die vorherigen Jahre in den Schatten.

Die Anzahl an Spielen auf Steam explodiert, allein 2016 wurden 38 Prozent aller in der Steam-Datenbank enthaltenen Spiele veröffentlicht.

Viele dürften sich bereits beim großen Herbst-Sale auf Steam satt gefressen haben, da steht schon die nächste Rabattaktion vor der Tür. Mehrere Quellen bestätigten heute, dass Steams Winter-Sale am 22. Dezember 2016 anläuft. Die Aktion laufe etwa anderthalb Wochen bis zum 2. Januar 2017. Eine offizielle Bestätigung steht bisher noch aus.

Wesentlich interessanter ist jedoch eine verblüffende Statistik von Steamspy.com: Demnach wurden 2016 über 4.200 Spiele veröffentlicht - das sind über 11 Spiele pro Tag -, was 38 Prozent der gesamten Spiele-Datenbank von Steam ausmacht. 2016 wurden folglich mehr als doppelt so viele Spiele im Vergleich zu 2014 (1.772 Stück) in Steam aufgenommen. 80 Prozent aller Spiele auf Steam erlebten zwischen 2014 und 2016 ihren Verkaufsstart. Unterm Strich bedeutet das also, dass die Anzahl an Neuerscheinungen explodierte.