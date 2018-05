Valve hat seiner populären PC-Plattform Steam mal wieder ein neues Update verpasst. Im Zuge dessen wird nun auch ein eigentlich für die Switch bestimmter Controller auf dem PC unterstützt.

Primär für Nintendos erfolgreiche Konsole Switch gedacht, lässt sich der Switch Pro Controller nun aber auch am PC in Spielen verwenden. Möglich macht dies ein neues Update von Valve populärer Plattform Steam.

Wie in den Steam-Community-Foren bestätigt wurde, wird der Pro Controller im neuesten Beta-Client von Steam offiziell unterstützt. Damit lässt sich der Pro Controller nun via Steam mit dem PC koppeln und anschließend auch in PC-Titeln einsetzen.

Wer nun sagt, dass sich dieser Controller auch schon vorher auf dem PC einsetzen ließ, der hat sicherlich recht. Allerdings war dafür bis dato eine Third-Party-Software notwendig; künftig ist die Unterstützung dann aber direkt im Steam-Client selbst verankert, wodurch die Nutzung für eine breitere Masse an PC-Spieler einfacher möglich wird. Beispielsweise werden auf diesem Wege auch bereits der Xbox One Controller sowie der DualShock 4 der PS4 unterstützt.

Wollt ihr vom neuen Feature jetzt schon Gebrauch machen, dann müsst ihr euch den neuen Beta-Client sichern. Wann der offizielle Live-Client ein entsprechendes Update erfährt, ist noch nicht bekannt.