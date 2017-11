Diesen Rekord verzeichnet die Plattform in 2017

Unter PC-Spielern ist Steam ja schon längst DIE Plattform schlechthin, schließlich setzen auch viele Entwickler auf den Dienst von Valve. Das äußert sich nun auch in einem neuen Rekord, welchen Steam bereits jetzt vor Jahresende aufgestellt hat.

2017 ist ja noch lange nicht vorbei und weitere Titel werden für den PC auch via Steam veröffentlicht werden. Dennoch hat die Plattform von Valve schon jetzt einen neuen Rekord aufgestellt was Spieleveröffentlichungen in einem Jahr betrifft.

Seit Jahresbeginn wurden demnach mehr als 6.000 PC-Titel via Steam veröffentlicht. Diese Daten wurden nun vom renommierten Analysten Daniel Ahmad via Twitter veröffentlicht. Die Marke sei demnach bereits Anfang November, also schon vor einigen Tagen, erreicht worden.

Nur um die 6.000 neuen PC-Titel einmal im Kontext zu sehen: Soviele PC-Spiele wurden via Steam im Zeitraum von 2005 bis 2015 insgesamt (!) veröffentlicht. Dass die Plattform nun 2017 derart zulegt, lässt sich auch mit dem neuen Programm Steam Direct erklären, das das vorherige Steam Greenlight ablöste. Durch Steam Direct sollte es für kleinere Entwickler leichter werden, ihre Spiele kostengünstiger auf Steam platzieren zu können - und dieser Plan seitens Valve geht offensichtlich auf.

Allerdings schreckten die dennoch zu entrichtenden Gebühren nicht davor ab, qualitativ geringwertige Titel von Steam fernzuhalten. Hier gibt es in Zukunft noch Einiges an Nachholbedarf.