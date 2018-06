Steam ist auf dem PC ja gemeinhin DER Standard überhaupt. Wer sich den Weg dorthin zukünftig nicht verbauen möchte, muss womöglich sein Windows updaten. Valve stellt nämlich den Support früherer Versionen des Betriebssystems ein.

Valve hat angekündigt, dass Steam schon in absehbarer Zeit die Unterstützung früherer Windows-Betriebssysteme einstellen wird. Betroffen sind demnach Windows XP und Windows Vista.

Laut dem neuen Support-Artikel von Valve wird der Support der beiden Betriebssysteme beginnend ab dem 01. Januar 2019 eingestellt. Ab diesem Termin auch schlicht nicht mehr starten, wenn euer Rechner noch auf Basis von XP oder Vista läuft. Wer den Spieledienst weiter verwenden möchte, muss sein OS upgraden.

Als Begründung führt Valve an, dass die neuesten Features in Steam auf eine spezielle Version von Google Chrome zurückgreifen, die in älteren Windows-Versionen schlicht nicht mehr funktioniere. Darüber hinaus werden zukünftige Steam-Versionen auch Feature- und Security-Updates aus der Windows-Welt benötigen, die es nur in Windows 7 oder in neueren Versionen gibt.

Randnotiz: Auch wenn Windows Vista auf Steam kaum noch verbreitet ist, so nutzten immer noch beachtliche 0,22% aller Steam-Nutzer - und das sind bekanntlich sehr viele - im Mai 2018 Windows XP.