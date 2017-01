Kurz nach dem Jahreswechsel wurde via Steam nun eine Übersicht veröffentlicht, in der die sich am besten verkaufenden PC-Titel 2016 augeführt werden.

Die nun veröffentlichte Liste umfasst die 100 erfolgreichsten Titel des abgelaufenen Jahres 2016. Konkrete Verkaufszahlen nennt Steam nicht, unterteilt die einzelnen Spiele aber in die Kategorien Platinum, Gold, Silber und Bronze. Zu den erfolgreichsten Spielen der Platinum-Kategorie zählen: