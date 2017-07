Steam scheint eine Überarbeitung der Benutzeroberfläche zu planen. Entsprechende Anzeichen dafür wurden während einer Präsentation im Zuge der niederländischen Entwicklerkonferenz Indigo 2017 entdeckt.

Das letzte größere Update der Steam-Benutzeroberfläche ist bereits einige Jahre her. Nun zeichnet sich ab, dass die digitale Distributionsplattform erneut die UI anpassen will. Ein entsprechender Hinweis wurde während der Indigo 2017 entdeckt. Steam hat an der niederländischen Entwickler-Konferenz teilgenommen und in Person von Alden Kroll während einer Präsentation kommende Änderungen vorgestellt. Der Großteil davon bezieht sich auf Elemente, die lediglich Entwicklern zu Gute kommen und keinen Einfluss auf die Endnutzer-Verwendung von Steam haben.

Wie das obige Bild zeigt, war auf einer Folie der Präsentation jedoch der Hinweis „Overall UI refresh & update coming“. Nähere Informationen zu dieser anscheinend geplanten Überarbeitung der Benutzoberfläche gibt es nicht. Auch wurden keine Screenshots oder sonstigen Bilder gezeigt, so dass unklar ist, welche Ziele Valve mit dem Update verfolgt.

Die Präsentationsfolien sprechen weiterhin von anderen Änderungen. So soll etwa die Launch-Seite eines Spiels angepasst werden. Auch ein Bibliotheks-Update scheint geplant zu sein. Dieses soll Spiele hervorheben, die kürzlich ein Update erhalten haben. Auch die Aktivitäten von Freunden sollen auf die Anzeige von Spielen Einfluss haben.

Wann mit den Anpassungen und Änderungen von Steam zu rechnen ist, geht aus den Folien, die im Forum Valvetime zu finden sind, nicht hervor.