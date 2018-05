Ihr habt am heutigen Feiertag nichts zu tun? Wenn das so ist, dann startet Steam. Dort könnt ihr euch aktuell nämlich zwei Spiele gratis sichern.

Ihr könnt eure Steam-Bibliothek wieder einmal erweitern. Denn momentan sind zwei Spiele für euch kostenlos verfügbar. Nachdem ihr euch die Vollversionen im Store gesichert habt, könnt ihr sie zu jederzeit herunterladen. Zum einen wird der Klassiker Oddworld: Abe's Oddysee angeboten. Bis wann ihr das Adventure gratis erwerben könnt, ist nicht bekannt. Das Angebot ist aber auf jeden Fall zeitlich begrenzt.

Zum anderen ist gerade Yet Another Zombie Defense umsonst erhältlich. Für das Action-Spiel endet die Aktion morgen um 19:00 Uhr. Außerdem wurde jetzt der Preis der HD-Version von Yet Another Zombie Defense gesenkt. Der Rabatt beträgt 75 Prozent. Ihr bekommt sie deshalb nun für 0,99 Euro. Ab Montag gilt wieder der normale Preis. Dann müsst ihr 3,99 Euro zahlen.