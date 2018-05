Die Steam-Spielebibliothek auch auf mobilen Plattformen genießen? Genau das will die Mobile-App von Steam Link ermöglichen, doch Apple-Nutzer schauen bis auf Weiteres in die Röhre. Apple verweigerte nämlich die Freigabe für den App Store.

Valve kündigte unlängst Steam Link für iOS und Android an und wollte so das Spielen der eigenen Steam-Bibliothek auch via der mobilen Plattformen ermöglichen. Allerdings müssen Apple-Nutzer zunächst einmal geduldig sein, denn bis auf Weiteres wird es Steam Link für iOS nicht geben. Apple hat der App die Freigabe für den App Store verweigert.

Wie Valve in einem Statement betont, habe Apple die Freigabe am 07. Mai zunächst erteilt. Am 09. Mai hat Valve die Ankündigung der iOS-App getätigt, am darauffolgenden Morgen hat Apple jedoch die ursprüngliche Freigabe nach Angaben von Valve widerrufen, obwohl es diese zuvor bereits im Rahmen einer Beta bereits auf iOS gab. Laut Valve seien "geschäftliche Konflikte" dafür ausschlaggebend gewesen. Auch Einwendungen von Valve wurden zunächst einmal seitens Apple blockiert; der Verweis auf vergleichbare Remote-Apps wurd laut Valve insoweit einfach übergangen.

"Das Team hat unzählige Stunden mit diesem Projekt und dem Zertifizierungsprozess verbracht, weshalb wir ganz klar sehr enttäuscht sind. Aber wir hoffen, dass Apple seine Meinung in Zukunft noch ändert", so Valve.

Apples Marketing-Chef Phil Schiller hat sich daraufhin ebenfalls zu Wort gemeldet. Demnach verletze die App eine Reihe von Richtlinien des App Stores, man sei aber zu einer Zusammenarbeit mit Valve bereit, um diese Probleme zu beheben.

"Wir legen großen Wert darauf, allen unseren Nutzern im App Store tolle Spiele zu bieten. Wir würden uns freuen, wenn Valves Spiele und Dienste auf iOS und AppleTV laufen würden. Leider hat das Review-Team festgestellt, dass Valves Steam iOS App, wie sie derzeit eingereicht wird, gegen eine Reihe von Richtlinien in Bezug auf benutzergenerierte Inhalte, In-App-Käufe, Content-Codes usw. verstößt.

Wir haben diese Probleme mit Valve besprochen und werden weiterhin mit ihnen zusammenarbeiten, um das Steam-Erlebnis in Übereinstimmung mit den Richtlinien des Shops auf iOS und AppleTV zu bringen. Wir haben große Anstrengungen unternommen, um einen App Store zu erstellen, der das beste Erlebnis für alle bietet.

Wir haben klare Richtlinien, die alle Entwickler befolgen müssen, um sicherzustellen, dass der App Store ein sicherer Ort für alle Benutzer und eine faire Möglichkeit für alle Entwickler ist", so Schiller.