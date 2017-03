Der Weltraum ist auch in Dean Halls neuem Spiel Stationeers, in dem es darum geht, eine Raumstation zu errichten. Demnächst wird der Tiel auf Steam als Early Access freigeschaltet. Damit schlägt der DayZ-Entwickler ganz neue Töne an.

Stationeers ist ein Spiel, in dem es an euch liegt, eine Raumstation zu bauen. Wie Eurogamer berichtet, handelt es sich dabei um Dean Halls neues Spiel. Richtig, der Entwickler von DayZ hat seinen Blick zu den Sternen gerichtet. Das Studio RocketWerkz gibt zu Sationeers folgende Beschreibung: "Das von Space Station 13 inspirierte Stationeers gibt dir die Kontrolle über die Konstruktion und das Management einer Raumstation, allein oder im Online-Multiplayer mit Freunden. Komplexe Systeme wie Atmosphäre, Energiegewinnung, Medizin, Agrarkultur, Nahrungsbeschaffung und Schwerkraft verlangen deinen Leitungsfähigkeiten alles ab."

Ein Team von gerade einmal sechs Personen arbeitet derzeit an Stationeers, während sich gleichzeitig ein größeres Multiplayer-Spiel im Studio mit 40 Mitarbeitern in Entwicklung befindet. Hall versteht Stationeer als "Hardcore-Nischentitel", einen Titel in einem Areal, für das er sich schon seit einem Jahrzehnt interessiere. "Wir arbeiten auch an großen, verrückten Dingen im Studio, darum handelt es sich aber nicht. Trotzdem arbeite ich mit großer Leidenschaft daran", verrät Dean Hall Eurogamer. In den nächsten Tagen und Wochen wird eine Early-Access-Version von Stationeers via Steam erhältlich sein.