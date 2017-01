Nach der Vorstellung der Switch durch Nintendo haben zahlreiche Entwickler und Publisher auch Umsetzungen ihrer aktuellen Projekte für die Konsole angekündigt. Auf diesen Zug springt nun auch Daedalic Entertainment auf.

So bestätigte Daedalic nun, dass man das futuristische Third-Person-Adventure State of Mind nicht mehr nur für PC, PS4 und Xbox One veröffentlichen wolle, sondern dass man auch die Switch von Nintendo bedienen wird. Die Veröffentlichung sei für einen noch bekanntzugebenden Zeitpunkt im ersten Quartal 2017 geplant. Ob es sich um einen Launch-Titel für die Switch, welche ja am 03. März 2017 zu haben ist, handeln wird, ist daher noch nicht bekannt.

State of Mind ist ein futuristischer Thriller, in dem es um die Themen Trennung und Wiedervereinigung zwischen einer dystopischen Realität und einer utopischen virtuellen Realität geht. Es wird viele spielbare Charaktere in den zwei verschiedenen Spielwelten geben. Im Fokus steht dabei der Vater und Journalist Richard Nolan aus Berlin, der nach einem Umfall immer noch mit unvollständigen Erinnerungen zu kämpfen hat.