In einem mehrminütigen Trailer hat Microsoft das Zombie-Sequel State of Decay 2 gezeigt. Dieses wurde nun auch mit einem groben Veröffentlichungstermin versehen.

Der Zombie-Survival-Titel State of Decay geht bekanntermaßen in eine zweite Runde. Das Sequel wurde in einem opulenten, mehrminütigen Trailer versehen. Am Ende prangte mit der pauschalen Angabe Frühjahr 2018 erstmals eine offizielle Angabe zum Release-Zeitraum; das konkrete Datum steht zunächst aber weiter aus.

Im Spielverlauf werdet ihr einige schwere Entscheidungen treffen müssen. Einen Menschen leben lassen oder ihn töten? Ansonsten ist der Titel - wie bereits bekannt - Windows 10 und Xbox One exklusiv vorbehalten. Es wird sich um einen Xbox-Play-Anywhere-Titel handeln, so dass ihr beim Kauf einer Version gleichzeitig auch die andere erhaltet.

State of Decay 2 - E3 2017 Gameplay Reveal Trailer Im E3-Trailer zu State of Decay 2 gab es erstmals ausführlichere Spielszenen zu sehen.

