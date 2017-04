State of Decay 2

Das Sequel State of Decay 2, das für Xbox One und Windows 10 erscheint, soll durchaus große Ausmaße annehmen, wenn man dieses mit dem Vorgänger vergleicht.

Schon länger gab es nun keine Neuigkeiten mehr zu State of Decay 2, nun hat sich Entwickler Undead Labs aber wieder mit einer neuen Info zu Wort gemeldet. Die Entwicklungsarbeiten gehen gut voran, was vor allen Dingen in Anbetracht der Größe des Sequels eine gute Nachricht ist.

Die Karte im Nachfolger soll auf drei einzelne Maps aufgeteilt werden. Das Besondere daran: Jede einzelne dieser Karten wird ungefähr genauso groß ausfallen wie die des Originals. Die Entscheidung, die Karte aufzuteilen, habe mehrere Gründe, unter anderem auch den, dass man so die Spielwelt immersiver machen könne. Zudem soll so verhindert werden, dass sich Umgebungen für Spieler zu bekannt anfühlen.

Gleichzeitig soll das Feature es einfach machen, künftig leichter neue Maps hinzuzufügen. So könnte euch in Zukunft auch noch weiterer Nachschub erwarten. Weitere Details gibt es auf der offiziellen Webseite.