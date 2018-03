Bei quasi jedem neuen Titel werden die kontroversen Themen dieser Zeit abgehandelt: Lootboxen, Mikrotransaktionen, DLC und Season Pass. Auch zum kommenden State of Decay 2 gibt es nun in Bezug auf die Mikrotransaktionen eine klare Aussage.

Erst kürzlich wurde das Zombie-Survival-Sequel State of Decay 2 mit dem 22.05.2018 mit einem konkreten Release-Datum auf PC und Xbox One versehen. Ungeklärt war bis dato aber, wie es eigentlich um die umstrittenen Mikrotransaktionen in dem Spiel bestellt ist. Jetzt haben die Macher klar Stellung bezogen.

Die in Seattle ansässigen Entwickler der Undead Labs hatten sich zuvor schon gegen den Trend der Mikrotransaktionen ausgesprochen und nun förmlich bestätigt, dass man auf solche in State of Decay 2 definitiv verzichten will. Zuletzt war etwas Skepsis diesbezüglich aufgekommen, nachdem man mit knapp 30 Euro auch einen recht niedrigen Einstiegspreis für die Vollversion kommuniziert hatte - und sowas wird ja häufiger mit einem Haken in Verbindung gebracht.

In Person eines Community Managers machte Undead Labs nun aber Nägel mit Köpfen: "Wir haben keine Pläne für irgendwelche Mikrotransaktionen. Ich weiß, dass es diesbezüglich Spekulationen aufgrund des Preises [der Vollversion] gegeben hat. Aber das ist nicht wahr. Ihr werdet für DLC-Inhalte (wie in jedem anderen Spiel auch) bezahlen, aber wir haben keine Pläne für Lootboxen etc."

Auf handelsübliche größere DLC-Pakete und Erweiterungen wird State of Decay 2 damit durchaus setzen, andere Unannehmlichkeiten sollen euch aber erspart bleiben. An anderer Stelle wurde übrigens auch bestätigt, dass Cross-Play zwischen PC und Xbox One unterstützt wird.