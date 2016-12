State of Decay 2

State of Decay 2 erscheint im nächsten Jahr für die Xbox One und PC. Auf der E3 im Juni werden der exakte Termin und möglicherweise zusätzliche Plattformen genannt.

Das Entwicklerstudio Undead Labs hat mitgeteilt, dass der Erscheinungstermin von State of Decay 2 auf der E3 2017 bekanntgegeben wird. Auf der Veranstaltung wird es ebenfalls weitere Informationen zu den Plattformen geben. Derzeit bekannt ist lediglich, dass der Nachfolger deutlich größer als der erste Teil sein wird und die bis zu vier Spieler im Koop-Modus unabhängig voneinander durch die Gegend streifen können. Eine Veröffentlichung für die Xbox One und PC ist bereits bestätigt und digitale Käufer können den Titel dank Xbox Play Anywhere auf beiden Plattformen spielen.

Die nächste E3 findet im Juni 2017 statt. State of Decay 2 soll noch im selben Jahr veröffentlicht werden.